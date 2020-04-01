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Erdoğan, kampanyayı eleştiren muhalefete cevap verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, devletin dilencilik yaptığını söyleyen muhalefete cevabı milletin vereceğini söyledi.

AA |
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Erdoğan, kampanyayı eleştiren muhalefete cevap verdi

Türkiye, koronavirüs nedeniyle zor duruma düşen ailelere ilave yardımlar için büyük bir kampanya başlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 7 aylık maaşını bağışlayarak başlattığı kampanyaya büyük destek var.

Muhalefet ise devletin başlattığı kampanyayı "dilencilik" olarak nitelendirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanlarına seslendiği konuşmada, bu eleştirilere de cevap verdi.

SPEKÜLASYONLAR YAPILIYOR

Erdoğan, "Birçok spekülasyonlar yapılıyor. Bu spekülasyonlarda, devletin para toplamaya, devletin afedersiniz dilencilik yapmaya yöneldiği gibi çirkin yaklaşımlar...

Erdoğan, kampanyayı eleştiren muhalefete cevap verdi ViDEO

AĞZINDAN ÇIKANI KULAĞI DUYMUYORSA...

Şu anda, devletimizin ülke genelinde yapmış olduğu yatırımlar, tüm sağlık teşkilatlarımızla, tüm içişleri teşkilatımızla, jandarmamızla, askerlerimize, atmış olduğumuz adımlar.. Bunlar rakamlarla ifade edilmez.

Onun için muhalefetin ağzından çıkanı kulağının duyması lazım.

Eğer ağzından çıkanı kulağı duymuyorsa, milletimiz vakti zamanı geldiğinde bunun da cevabını onlara verir." dedi.

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