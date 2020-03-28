Erdoğan, karantinada doğum yapan Sevda Gül'ü tebrik etti

Türkiye'de koronavirüse karşı alınan önlemler kapsamında, umre ve yurt dışı ziyaretinden gelenler KYK yurtlarında karantinaya alındı.

Çeşitli şehirlerdeki yurtlarda karantina süreci devam ederken, Mersin'den sevindirici bir haber geldi.

24 Mart'ta KKTC'den gelip Mersin Kız Yurdu'nda karantina altına alınan Sevda Gül, önceki gün doğumunun yaklaşması üzerine sevk edildiği Mersin Şehir Hastanesi'nde sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getirdi.

Sevda Gül'ü ilk tebrik edenlerden biri de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

ERDOĞAN TEBRİK ETTİ

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, doğum yapan Gül ile bir telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Sevda Gül ve eşi Aykut Gül'ü tebrik eden Erdoğan, çiftin Azra adını verdikleri bebekleri ve annenin sağlık durumu hakkında da bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Azra bebeğe ve çiftin 4 yaşındaki diğer evladı Ayaz'a hayırlı ve sağlıklı bir ömür temennisinde bulundu.