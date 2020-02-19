taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0729
Euro
6.559
Altın
1607.55
Borsa
118818.74
Gram Altın
314.18
Bitcoin
61850.07

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira tazminat kazandı

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesi; CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli sözleri nedeniyle 15 bin lira manevi tazminat ödemeye mahkum etti.

AA | 19.02.2020 - 15:35..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş
Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Aralık 2018'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada hakaret içerikli sözler kullanması nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" DEDİ

Avukat Çelik, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Davalı ana muhalefet partisi genel başkanıdır ve iktidara taliptir. Dolayısıyla sert eleştirilerde bulunmaktadır. Davaya konu konuşmadaki ifadeler, eleştiri kapsamında söylenmiş ifadelerdir. Müvekkilim hakkındaki davaların algı oluşturmak amacıyla açıldığı kanaatindeyiz." dedi.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira tazminat kazandı

"ELEŞTİRİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Tuğba Sağlam Eker ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından terör kapsamındaki birkaç istisna dışındaki davalarından feragat ettiğini hatırlatarak, "Davalının konuşmasındaki ifadeler eleştiri sınırları içinde kabul edilemez. Kullandığı bir ifadenin hakaret olduğu, yeni bir Yargıtay kararında belirtilmiştir. İfadelerin bir kısmı da suç isnat etmektedir. Mahkemeden adil bir karar bekliyoruz." diye konuştu.

15 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim Tamer Pamuk, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira tazminat kazandı

MİLLETVEKİLERİNİN CEBİNDEN ÇIKIYOR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği ve tazminat davasının açılmasına neden olan her söz, CHP'li vekillerin cebini yakıyor. Bunun nedeni ise Kılıçdaroğlu'nun, tazminat ücretlerini milletvekillerinden alması...

500 BİN LİRALIK YENİ BİR TAZMİNAT DAVASI

Bu arada geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’na ilişkin kendisine yönelttiği suçlamalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 500 bin liralık manevi tazminat davası daha açmıştı.

Kılıçdaroğlu rekor tazminat ödeyecek

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira tazminat kazandı

İlginizi Çekebilir
İstanbul merkezli FETÖ operasyonu: 36 gözaltı
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, FETÖ’nün TSK içindeki kripto yapılanmasına yönelik soruşturması sürüyor. İstanbul merkezli operasyonda 36 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle yaptığı toplantıda, Abdullah Gül'ün açıklamalarının gündeme gelmesi üzerine "Biz kendi işimize bakalım" dedi.
Rusya'dan İdlib açıklaması
Rusya Dışişleri Başkanı Sergey Lavrov açıklamalarda bulunarak, Suriye konusunda Türkiye ile anlaşmaya varılamadığını belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gezi olayları yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gezi olaylarını çevre hareketi olarak tarif edenlerin bu ülkenin düşmanı olduğunu söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
HDP'li Ahmet Şık'tan Kavala yorumu
569
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
Ankara'da bekçiler bir kişiyi darbetti
617
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül'ü önemsemedi
296
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
Gaziantep'te şiddet uygulayan öğretmen görevden alındı
289
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
Finlandiya'da elektrik fiyatları eksi değere indi
175
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
Macron: Türkçe dahil yabancı dil derslerini kaldıracağız
336
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir