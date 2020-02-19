Erdoğan, Kılıçdaroğlu'ndan 15 bin lira tazminat kazandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 25 Aralık 2018'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada hakaret içerikli sözler kullanması nedeniyle 250 bin liralık manevi tazminat davası açmıştı.

Ankara 28. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen davanın karar duruşmasına, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Tuğba Sağlam Eker ile CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik katıldı.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜ" DEDİ

Avukat Çelik, Kılıçdaroğlu'nun söylemlerinin ifade özgürlüğü kapsamında değerlendirilmesi gerektiğine dikkati çekerek, "Davalı ana muhalefet partisi genel başkanıdır ve iktidara taliptir. Dolayısıyla sert eleştirilerde bulunmaktadır. Davaya konu konuşmadaki ifadeler, eleştiri kapsamında söylenmiş ifadelerdir. Müvekkilim hakkındaki davaların algı oluşturmak amacıyla açıldığı kanaatindeyiz." dedi.

"ELEŞTİRİ OLARAK KABUL EDİLEMEZ"

Tuğba Sağlam Eker ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminin ardından terör kapsamındaki birkaç istisna dışındaki davalarından feragat ettiğini hatırlatarak, "Davalının konuşmasındaki ifadeler eleştiri sınırları içinde kabul edilemez. Kullandığı bir ifadenin hakaret olduğu, yeni bir Yargıtay kararında belirtilmiştir. İfadelerin bir kısmı da suç isnat etmektedir. Mahkemeden adil bir karar bekliyoruz." diye konuştu.

15 BİN LİRA TAZMİNAT ÖDEYECEK

Beyanların ardından hükmü açıklayan hakim Tamer Pamuk, davayı kısmen kabul ederek Kılıçdaroğlu'nu, Erdoğan'a 15 bin lira tazminat ödemeye mahkum ettiğini açıkladı.

MİLLETVEKİLERİNİN CEBİNDEN ÇIKIYOR

Öte yandan Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan için söylediği ve tazminat davasının açılmasına neden olan her söz, CHP'li vekillerin cebini yakıyor. Bunun nedeni ise Kılıçdaroğlu'nun, tazminat ücretlerini milletvekillerinden alması...

500 BİN LİRALIK YENİ BİR TAZMİNAT DAVASI

Bu arada geçtiğimiz günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan, ‘FETÖ’nün siyasi ayağı’na ilişkin kendisine yönelttiği suçlamalar nedeniyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında, 500 bin liralık manevi tazminat davası daha açmıştı.

Kılıçdaroğlu rekor tazminat ödeyecek