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Erdoğan: Kültür sanat bütün alanlar kadar önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kültür sanat meselesini en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum." dedi.

Haber Merkezi | 10.01.2019 - 15:13..
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Erdoğan: Kültür sanat bütün alanlar kadar önemli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde '2018 Yılı Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri' törenine katıldı.

Programda konuşma yapan Erdoğan, özel ödüllerin Emin Ongan Üsküdar Musiki Cemiyeti ile Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi Ara Güler Müzesi’ne verilmesini isabetli bulduğunu ifade etti.

Erdoğan: Kültür sanat bütün alanlar kadar önemli

SANAT VE EDEBİYATIN ÖNEMİ

Erdoğan, törende yaptığı konuşmada "Bir toplumda sanat ve edebiyat felç olmuşsa o toplumda, ortak değerlerin üretilmesi ve yaşatılması zordur." değerlendirmesinde bulundu.

"EKONOMİK GÜÇLE KAZANILMAYAN BAŞARILAR SANATLA KAZANILIR"

Erdoğan, "Milletler için bazen diplomasi, askeri güç, ekonomik güçle kazanılamayacak başarılar, bir müzik, edebiyat, sinema eseriyle kazanılmaktadır. Sanat meselesi terörle mücadele kadar önem arz ediyor." dedi.

Erdoğan: Kültür sanat bütün alanlar kadar önemli

"YAPILAN ÇALIŞMALARI TAKİP EDECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz 16 yıla baktığımda kültür sanat alanında yeteri kadar mesafe katedememiş olmamızdan dolayı hep hayıflanırım, iç geçiririm. Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde kurduğumuz Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu, bu alandaki politikaların inşasına katkı verecek, yapılan çalışmaları da takip edecek." ifadesini kullandı.

Erdoğan: Kültür sanat bütün alanlar kadar önemli

"SANATI HAK ETTİĞİ YERE GETİRECEĞİZ"

Erdoğan, "Kültür sanat meselesini en az terörle mücadele, dış politika, temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. İnşallah yeni dönemde ülkemizde kültürü, sanatı, mimariyi, şehirciliği hak ettiği seviyeye getireceğiz." diye konuştu.

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