Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sinan Erdem Spor Salonu'nda AK Parti'nin, İstanbul'un 39 ilçesinin 36'sında çıkaracağı isimleri açıkladı.

Cumhur İttifakı'yla yerel seçimlere gidileceğini söyleyen Erdoğan; Beşiktaş, Maltepe ve Silivri'de MHP'nin belediye başkan adaylarının destekleneceğini söyledi.

AK Parti'nin ilçe adaylarını açıkladıkdıktan sonra MHP'nin adaylarını da açıklayan Erdoğan, Beşiktaş için Serkan Toperi, Maltepe için Ahmet Baykan ve Silivri için ise Volkan Yılmaz'ın aday olduğunu duyurdu.

Erdoğan, MHP'nin İstanbul'daki 3 ilçe adayını açıkladı VİDEO