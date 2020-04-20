Erdoğan, normale dönüş için hedeflenen tarihi açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, koronavirüsle ilgili mücadelenin ardından normale dönüş için ilk kez tarih verdi.

BAYRAM SONRASI NORMALE DÖNÜŞ..

Erdoğan, "Amacımız önlemleri en titiz şekilde uygulayarak salgının seyrini ülkemizin ramazan bayram sonrası normale dönüşüne imkan sağlayacak seviyeye indirmiş olmaktır. Bazı adımları bayram öncesi atmaya da başlayabiliriz. Tüm sektörlerin buna göre hazırlıklarını yapmalarında fayda görüyoruz. Bu salgının üstesinden ancak 83 milyon hep birlikte hareket edersek gelebiliriz. Birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sarıldığımız ölçüde geleceğe güvenle bakabiliriz. Bu topraklardan başka vatanımız, sinesine sığındığımız ve hizmet edeceğimiz halk yoktur." şeklinde konuştu.

AYRINTILAR GELECEK....

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