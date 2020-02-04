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Erdoğan, Putin ile telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda bir görüşme gerçekleştirdi.

AA | 04.02.2020 - 22:10..
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Suriye'de Esad rejiminin Türk askerlerine yönelik kalleş saldırısında 7 askerimiz şehit düştü.

Türk Silahlı Kuvvetleri, anında saldırıya karşılık verdi ve 76 rejim askerini etkisiz hale getirdi.

Hain saldırı Türkiye ile Rusya arasındaki ilişkilerde gerilime neden oldu.

TELEFON GÖRÜŞMESİ

Krizin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

GÜNDEM İDLİB

Görüşme ile ilgili yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Sayın Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız görüşmede, İdlib’de çatışmaların önlenmesi maksadıyla bölgeye sevk edilen Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarına Esed rejimi tarafından düzenlenen saldırının, Suriye’de barış için yürütülen ortak çabalara darbe vurduğunu ifade etmiş, Türkiye’nin benzer saldırılara karşı meşru müdafaa hakkını en sert şekilde kullanmaya devam edeceğini belirtmiştir.

Görüşmede, Suriye ve Libya’daki diğer gelişmeler ile ikili ilişkiler de ele alınmıştır."

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