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Erdoğan: Srebrenitsa tarih boyunca unutulmayacak

Cumhurbaşkanı, Bosnalı Müslümanların tarihte yaşadıkları en büyük acılardan biri olan Srebrenistsa Katliamının yıl dönümüne değindi.

DHA | 11.07.2019 - 12:21..
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Binlerce Müslümanın katledildiği yüz binlercesinin zulme uğradığı Srebrenistsa Soykırımının üzerinden 24 yıl geçse de acısı hala taze.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanmış en büyük insanlık trajedisi olarak kabul edilen ve en az 8 bin 372 Boşnak sivilin hunharca katledildiği Srebrenitsa soykırımına ilişkin paylaşımlar devam ediyor.

"TARİH ASLA UNUTMAYACAK"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da "Avrupa’nın gözü önünde yaşanan ve 8372 masumun canına mal olan #Srebrenitsa soykırımı, tarih boyunca asla unutulmayacaktır." sözlerini dile getirdi.

Erdoğan: Srebrenitsa tarih boyunca unutulmayacak

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