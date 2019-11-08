Erdoğan: Suriye Milli Ordusu diriliş mücahitleridir

Macaristan'da resmi temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye dönüş yolunda uçakta gazetecilerle bir araya geldi ve gazetecilerin gündeme illişkin sorularını cevaplandırdı.

KILIÇDAROĞLU'NUN SÖZLERİ HATIRLATILDI

Gazeteciler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Suriye Milli Ordusu için sarf ettiği 'terörist' sözlerini hatırlattı.

Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na cevabı ise ağır oldu.

"ONLAR DİRİLİŞ MÜCAHİTLERİDİR"

Erdoğan, "Kılıçdaroğlu'na göre Suriye Milli Ordusu terörist. Bana göre değil. Onlar anlı şanlı, benim askerimle el ele, kol kola, omuz omuza orada kendi topraklarını savunan gerçek manada diriliş mücahitleridir. Ama bay Kemal'e sorarsan Suriye Milli Ordusu terörist. Sen nasıl dersin bunu? Sen böyle bir şeyi söyleyeceksen öbür tarafta bir tane malum terör örgütlerinin başında olan güç var, onun için söyle." diye konuştu.

"TRUMP'LA BİRÇOK KONUYU ELE ALACAĞIZ"

Ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ABD Başkanı Donald Trump'la 13 Kasım'da Washington'da yapacağı görüşme soruldu.

Erdoğan bu görüşme ile ilgili olarak, ''Önceki akşam Sayın Trump'la bir görüşmemiz oldu. Bu telefon görüşmemizden sonra 13 Kasım'da ABD'ye gitme kararını verdik. Arkadaşlarımızla birlikte yaptığımız değerlendirme sonucunda, bu ziyaretin önemli olduğuna ve bu ziyaretle Barış Pınarı Harekatı'nın şu an geldiği noktayı yüz yüze değerlendirmenin faydalı olacağına inandık. Bunu zaten Sayın Trump'la telefon görüşmemizde kendisine de ifade ettik. Ayın 13'ünde bugüne kadar ele aldığımız ve almadığımız birçok konuyu yüz yüze görüşmenin faydalı olacağına inandık. Tabi ki Suriye'de güvenli bölge ve mültecilerin kendi topraklarına geri dönüşü konularını masaya yatıracağız. Gerek S-400, gerek F-35, gerek 100 milyar dolarlık ticaret hacmi meselelerini ele alacağız. FETÖ ile mücadele ve Halkbank konusunu da görüşeceğiz." diye konuştu.