Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak sözlerine başlayan Erdoğan, ardından gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank fabrikasının satıldığına dair ortaya attığı iddialara cevap veren Erdoğan, böyle bir satışın olmadığını söyledi.

Erdoğan, tank fabrikası satıldı iddiasını yalanladı ViDEO

YÜZDE 50'Sİ KATAR'DA, YÜZDE 50'Sİ TÜRK ORTAKLARDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya'daki tank palet fabrikası'nın satımı diye bir şey söz konusu değildir. Yüzde 50'si Katar'ın ortaklığında, yüzde 50'si Türk ortaklar olmak üzere kurulan bu şirketle, şu an Karasu'da kendi fabrikalarını yapıyorlar. Dürüst olun, samimi olun. Biz netice diyoruz. Siz farklı yaklaşıyorsunuz." şeklinde konuştu.