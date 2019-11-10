taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7636
Euro
6.3543
Altın
1458.67
Borsa
103153.2
Gram Altın
270.331
Bitcoin
50786.22

Erdoğan, tank fabrikası satıldı iddiasını yalanladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tank palet fabrikasının satılmadığının Türk ve Katar ortaklığında yoluna devam ettiğini söyledi.

AA | 10.11.2019 - 11:59..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen Atatürk'ü anma töreninde konuştu.

Mustafa Kemal Atatürk'ü anarak sözlerine başlayan Erdoğan, ardından gündemi değerlendirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun tank fabrikasının satıldığına dair ortaya attığı iddialara cevap veren Erdoğan, böyle bir satışın olmadığını söyledi.

Erdoğan, tank fabrikası satıldı iddiasını yalanladı ViDEO

YÜZDE 50'Sİ KATAR'DA, YÜZDE 50'Sİ TÜRK ORTAKLARDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sakarya'daki tank palet fabrikası'nın satımı diye bir şey söz konusu değildir. Yüzde 50'si Katar'ın ortaklığında, yüzde 50'si Türk ortaklar olmak üzere kurulan bu şirketle, şu an Karasu'da kendi fabrikalarını yapıyorlar. Dürüst olun, samimi olun. Biz netice diyoruz. Siz farklı yaklaşıyorsunuz." şeklinde konuştu.

Erdoğan, tank fabrikası satıldı iddiasını yalanladı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Sünnet düğününde oynattıkları dansözden şikayetçi oldular

Sünnet düğününde oynattıkları dansözden şikayetçi oldular

133
Dilipak, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını istedi

Dilipak, Atatürk'ü koruma kanununun kaldırılmasını istedi

478
Çağlarlı Leicester, Mesutlu Arsenal'i devirdi

Çağlarlı Leicester, Mesutlu Arsenal'i devirdi

20
Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kitap yorumuna katılmadı

Ekrem İmamoğlu, Kaftancıoğlu'nun kitap yorumuna katılmadı

91
Canlı yayında kim daha Atatürkçü tartışması isyan ettirdi

Canlı yayında kim daha Atatürkçü tartışması isyan ettirdi

64
Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

Saat 9'u 5 geçe Türkiye'de hayat durdu

305
Şili’de göstericiler üniversite yaktı, kilise yağmaladı

Şili’de göstericiler üniversite yaktı, kilise yağmaladı

20
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir