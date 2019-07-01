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Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan Trump'la görüşmesi sonrası S-400'lerle ilgili yaptırım duymadığını söyledi.

AA | 01.07.2019 - 01:03..
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Erdoğan: Trump'tan S-400 için yaptırım duymadım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD Başkanı Donald Trump'la görüşmesi sonrası S-400'lerle ilgili yaptırım duymadığını söyledi.

Erdoğan'ın açıklamaları şu şekilde:

"Sayın Trump ile görüşmemiz çok olumlu bir havada geçti. Kendileri S-400 ve F-35’ler konusunda bize destek veriyor. Yaptırımlara ilişkin olarak farklı opsiyonlara baktıklarını ve Türkiye’ye adil muamele yapılmadığını basının önünde açıkça ifade etti. Halkbank konusunun kısa sürede çözüleceğini ümit ediyoruz. Güvenli bölge, üzerinde ısrarla durduğum bir konu ve bu hususta da birlikte çalışmaya devam edeceğiz. İki ülke olarak daha önce planladığımız 75 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmaya çalışacağız. Sayın Trump, bu yıl içinde Türkiye’yi ziyaret edecek. Yaptığımız konuşmada bir noktaya vardık ve arkadaşlarımız süreci takip edecek. Bu ziyarette bir iş konseyi veya işadamları toplantısını da gerçekleştireceğiz."

Ayrıntılar gelecek...

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