Erdoğan: Ülkemizden keneviri söküp aldılar

Türkiye'de ilk kez kenevir, siyaset dünyasında üst düzeyde tartışılmaya başlandı. Bugüne kadar uyuşturucu madde elde etmede kullanıldığı yönüyle bilinen kenevir, ilk kez sağladığı faydalarla Türkiye'nin gündemine giriyor.

DOST GÖRÜNEN DÜŞMANLAR KENEVİR ÜRETİMİNİ ENGELLEDİ

Tartışmanın kapısını, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan araladı. Bugüne dek Rize'de kenevir üretimi yapıldığı ancak 'dost görünen düşmanlarca' kenevir üretiminin engellediği ve diğer ülkelerden kenevir ithal edildiğini hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

"Plastik poşetlerle ilgili olarak bir savaş başlattık. Ve malum 500 yıl, 750, bin yıl toprak bunu eritemiyor. Buna karşı bir savaş. Bu savaşımızı kararlı bir şekilde başlattık. Hatırlıyorum, anacığım evde file dokurdu file. Fileyle alışveriş yapardık. Ama fileyi öyle hemen atmıyorsun, gerekirse yıkayıp tekrar alışverişe gidiyorsun. Bunun toprakla bir dostluğu var. O zamanlar bir de bunlar kenevirden yapılıyordu. Ülkemizde keneviri yok ettik. Bize dost görünen düşmanlar ülkemden, Rizemden keneviri yok etti. Biz şimdi keneviri ithal ediyoruz. Şimdi yeniden, bu alanda Gıda Tarım Bakanlığımız bir çalışma içerisine giriyor. Biz bu kampanyada 31 Mart kampanyasında bez torba, file kullanalım.





KENEVİR NELERE FAYDALI VE ÜRETİMİ NEDEN ENGELLENDİ

Cumhurbaşkanı'nın sözleri, kenevirin ne tür faydaları olduğu konusunu yeniden gündeme getirdi. Bugün kenevir denince akla uyuşturucu gelse de kenevir üretiminin Türkiye gibi ülkelerde engellenmesinin altında, ilaç şirketlerinden petrol şirketlerine kadar birçok lobi faaliyetinin bulunduğu görülüyor.

KAĞIT İÇİN BU KADAR AĞAÇ KESMEK ZORUNDA KALDIK, ONUN DA ALTINDA KENEVİR YASAĞI YATIYOR

Bir dönümlük alanda üretilen kenevir, 25 dönümlük ağaçlarla kaplı bir orman kadar oksijen üretebiliyor. Bir dönümlük kenevirin oluşturduğu ağaçlık alan, tam 4 dönümlük ağaca eş değer kağıt üretebiliyor. Türkiye gibi ülkelerde kenevir üretimini engelleyen lobilerin eseri, bugün kağıt için ağaç kesmek aynı zamanda doğayı katletmekle eş değer anlam ifade ediyor. Bir kenevir 8 kez kağıda dönüştürülebilme özelliğine sahipken, bir ağaç ancak 3 kez kağıda dönüştürülebiliyor.

Uyuşturucuyla mücadele altında kenevir üretiminin engellenmesinin, ülkemizin doğasınıın katledilmesine nasıl yol bir açtığını ancak bu rakamları öğrenince görebiliyoruz.

KENEVİR ÜRETİMİ, İLAÇ SEKTÖRÜNE DARBE VURACAK

Kenevir, kendisini böcekten koruyabilen bir bitki türü olduğu için tarım ilacına ihtiyaç duymuyor. Bu da dev ilaç şirketlerinin, tarım ilacı satışlarını büyük ölçüde azaltıyor. Şimdi anlıyor musunuz, kenevir üretimi neden yasak?

AMERİKAN ÇİFTÇİLERİ İÇİN ÜRETİLMESİ ZORUNLUYDU, İLK KOT PANTOLON KENEVİRDEN YAPILMIŞTI

AİDS ve kanser tedavisinde kemoterapi ve radasyon etkisini azaltma gibi faydalar sağlayan, birçok hastalığın tedavisinde kullanılan kenevir, Amerikan çiftçileri için bir dönem üretilmesi zorunluydu. Bu sebeple, 10 Amerikan dolarında kenevir üretimi yapan çiftçilerin fotoğrafı yer alıyordu. İlk pantolon bile kenevirden üretilmişti, kanvas isminin buradan geldiği ifade edilir.

PLASTİK ÜRÜNLERİN TAMAMI KENEVİRLE ÜRETİLEBİLİR

Bugün plastik ürünlerinin tamamının, çok daha ucuz ve çok daha pratik yolla kenevirden üretilebildiğinde, gerek ilaç gerekse plastik sektörünün dev şirketlerinin kenevir üretimini engellemek için neden lobi faaliyetlerine giriştiği, kenevir üretiminin basit bir şekilde 'uyuşturucu madde temini' ile izah edilemeyecek boyutlarda, başka türlü hesapları içerdiğini görmemek ne mümkün?

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