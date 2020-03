Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşinden sağlık çalışanlarına destek

Koronavirüsün yayılmaya başladığı günden bu yana, salgının titizlikle takip edildiği Türkiye'de, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere birçok kurum, virüsün ülkede salgına dönüşmemesi için büyük çaba gösteriyor.

Türkiye, cam ve balkonlardan sağlık çalışanları için alkış tuttu

BALKONLARDAN ALKIŞLI DESTEK

Bu nedenle yoğun bir tempo ile çalışan sağlık personeline, evlerin balkonlarından verilen alkışlı desteğe, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan da katıldı.

ERDOĞAN, EŞİYLE BİRLİKTE SAĞLIK ÇALIŞANLARINI SELAMLADI

Sağlık çalışanlarına eşi Emine Erdoğan ile birlikte alkışlayarak destek veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sağlıkçılarımızın verdiği mücadele her türlü alkışın üzerindedir. Kendilerini saygıyla selamlıyorum. Tüm sağlıkçılarımıza selamlar sevgiler. Her türlü zorluğu ve her türlü sıkıntıya göğüs geren sağlıkçılarımıza şahsım, ailem, milletim adına selamlar, sevgiler" ifadelerini kullandı.

Gönül selamı veren Erdoğan, "Bu musibeti atlatana kadar sokaklara çıkmayalım, direnelim" dedi.

