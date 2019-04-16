Erdoğan ve Lukaşenko'dan basın toplantısı

Türkiye ve Belarus arasındaki ikili ilişkilerin gözden geçirileceği, işbirliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınması amacı ile Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiren Belarus Cumhurbaşkanı Lukaşenko ile Cumhurbaşkanı Erdoğan ile basın toplantısı geçekleştirdi.

"HEDEFİMİZ BİR BUÇUK MİLYAR DOLAR"

Erdoğan iki ülke arasında ekonomik çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek iki ülke arasında ticaret hacminin genişleyeceğine vurgu yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye, Belarus'un bağımsızlığını tanıyan ilk ülke. İki ülke arasında çok ciddi potansiyel söz konusu. İş dünyamızı karşılıklı yatırımlar konusunda teşvik ediyoruz. Ticaret hacmimiz gelişme eğilimi içerisinde, hedefimiz bir buçuk milyar dolar. Türkiye-Belarus Ortak Bilim ve Teknoloji Komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi. Belarus FETÖ ile mücadelemizde bizi yalnız bırakmadı. "