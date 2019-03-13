Erdoğan: Zillet ittifakı ülkemizi bölmeye çalışıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Gölbaşı'ndaki toplu açılış töreninde konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

"Son 2 ayda Ankara’daki yedinci mitingimizi Gölbaşı’nda yapıyoruz. Bu güzel ilçemize yaptığımız ziyareti toplu açılış töreni il bir hizmet şölenine dönüştürelim dedik. Bugün burada, toplam bedeli 306 milyon lira olan 29 kalem eser ve hizmetin açılışını yapacağız.

İnşallah Mehmet ve Ramazan kardeşimiz de burada büyükşehir ve ilçe belediye başkanlığı yapacak mı? El ele verip hem Gölbaşı’nı hem de Ankara’yı daha da kalkındıracağız. Bugüne kadar 70 milyon TL'lik yatırımla Mogan'ı büyük oranda temizledik. Eğitim yatırımları da şehrimize kazandırdığımız diğer hizmetlerdir.

CHP KISKANIYOR

Kanal Ankara projesi ile şehrimize gerçekten çok farklı bir eser kazandırıyoruz. Bu projenin temelini çok yakında atıyoruz. Konya yolu boyunca inşa ettiğimiz köprülü kavşaklar hayırlı olsun.

Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi'ni Gölbaşı’nda kurduk. Bunu CHP kıskanıyor. “Ne işi var” diyor.



Türkiye gibi çevresinde dünyanın tüm güçlerinin hesap yaptığı bir coğrafyada her seçim bir beka seçimidir.

Ülkemizin tökezlemesini bekleyen terör örgütleri tüm umutlarını 31 Mart’a bağlamaktadır.

SEZAİ TEMELLİ KÜRT KARDEŞLERİMİ İSTİSMAR EDİYOR

Sizler bu seçimde sadece belediye başkanlarını seçmekle kalmayacaksınız tüm hesapları bozacaksınız.

PKK ile iş birliği yapanın Türkiye'nin hayrına bir amacı olamaz. FETÖ ile iş birliği yapanın Türk milletinin hayrına bir kaygısı olamaz. Karanlık ittifaklarının vitrininde ayrı, mahzeninde ayrı pazarlıklar yapanların bu ülke ile ilgili bir derdi olamaz.

Bu malum zillet ittifakı var ya bunlar bizim ülkemizi bölmeye gayret ediyorlar.

Bu adam (Sezai Temelli) Kürt değil. Ama benim Kürt kardeşlerimi istismar ediyor. Bu sirk cambazı.

SIRTIMIZI AZİZ MİLLETE DAYADIK

Böyle bir adama benim halkım en güzel cevabı verecektir. Ülkemizde Kürdistan var mı? Çok seviyorsa Irak’ın kuzeyinde Kürdistan var. Buyursun oraya gitsin.

Kadın (Figen Yüksekdağ) ne diyor? Biz sırtımızı PKK’ya PYD’ye YPG’ye dayadık diyor. Ben de diyorum mi biz sırtımızı bu aziz millete ve Allah’a dayadık.

Bunlara göz açtırmayız. Topunuz gelin topunuz. Ne diyor? Heykelini dikecekmiş. Nereden dikeceksin? Yok o şimdi cezaevinde dikiyor zaten."