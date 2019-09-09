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Erdoğan'dan ABD'ye güvenli bölge mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Anlaşılan o ki müttefikimiz, bizim için değil terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz" dedi.

AA | 09.09.2019 - 00:39..
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malatya'da 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen toplu açılış törenine katılarak, vatandaşlara hitap etti.

İdlib tarafında rejimin yeni katliamlarına engel olmak için Rusya ve İran'la iş birliği halinde yoğun çaba harcadıklarını vurgulayan Erdoğan, "Bir sonraki haftanın başında İstanbul'da Rusya ve İran liderleriyle üçlü zirvede bu konuları bir kez daha ele alacağız" diye konuştu.

Erdoğan, ülke olarak tehditin Fırat'ın doğusundaki terör yapılanması olduğunu belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"ABD YPG İÇİN GÜVENLİ BÖLGE ARAYIŞINDA"

"Fırat'ın doğusundan başlayıp Irak sınırına kadar uzanacak bir güvenli bölge oluşturmak için Amerika ile görüşme halindeyiz. Amerika'yla da görüşüyoruz ancak bu konuda bizim istediklerimizle onların kafalarındakinin aynı şey olmadığını attığımız her adımda tekrar görüyoruz. Biz bölgede yuvalanan terör örgütünü tamamen ortadan kaldırmayı hedeflerken onlar terör örgütüyle bizi aynı zeminde idare etmenin hesaplarını yapıyorlar. Anlaşılan o ki müttefikimiz bizim için değil, terör örgütü için güvenli bir bölge oluşturmanın peşinde. Böyle bir anlayışı reddediyoruz."

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