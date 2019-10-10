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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin Barış Pınarı Harekatı'na işgal demesi durumunda 3,5 milyon mültecinin Avrupa'ya gönderileceğini söyledi.

AA | 10.10.2019 - 13:25..
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı, Avrupa'da büyük tepkiyle karşılandı. 28 AB ülkesi toplanarak Türkiye'nin harekattan vazgeçmesini istedi.

Türkiye'yi mali yardım yapmamakla tehdit eden Avrupa Birliği'ne yanıt Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi.

AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuşan Erdoğan, "Ey Avrupa Birliği kendinize gelin. Bizim şu andaki operasyonumuzu işgal olarak nitelendirirseniz işimiz kolay. Kapıları açarız, 3,6 milyon mülteciyi sizlere göndeririz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı VİDEO

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı

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