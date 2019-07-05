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Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni parti kurma çalışması yapanları "Onların ne yaptığı önemli değil" diyerek tanımladı.

AA & Ensonhaber | 05.07.2019 - 08:44..
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Erdoğan'dan AK Parti'den ayrılanlara sert eleştiri

23 Haziran seçimlerinden sonra dün AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda buluşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan gibi isimlerin yeni parti kurma çalışmalarını değerlendirdi.

"NE PEŞİNDE OLDUKLARI ÖNEMLİ DEĞİL"

Sert sözlerle bu çalışmaları gündemine alan Cumhurbaşkanı Erdoğan; "AK Parti istikamet partisidir. Bu, halkın ve hakkın istikametidir. Biz bu istikamette devam ediyoruz. Bu istikameti şaşıranlar oldu. Rüyalara dalanlar, mühendislik hesaplarıyla konum bulmaya çalışanlar, AK Parti'nin gölgesini kendi gölgesi sananlar içi boş çuval gibi devrilecektir. Onların ne peşinde olduğu değil, bizim ne iş yaptığımız önemli. Yunus Emre’nin dizelerinde dediği gibi… Girdim ilim meclisine, eyledim kıldım talep, dediler ilim geride, illa edep illa edep." ifadelerini kullandı.

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