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Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'deki Suriyelililerin geri dönüşü için Avrupa'dan yardım gelmemesi durumunda kapıların açılacağını söyledi.

AA & Ensonhaber | 26.10.2019 - 15:35..
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Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Olağan Toplantısı'na katıldı.

Burada bir konuşma yapan Erdoğan, gündemi değerlendirdi, Avrupa'ya mülteci uyarısını yineledi.

Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin geri dönüşü için birçok proje hazırlandığını belirten Cumhurbaşkanı, bu projelere Avrupa'dan destek gelmemesi durumunda kapıların açılacağını söyledi.

40 MİLYAR EURO HARCADIK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:  "AB bize 3.3 milyar euro mülteciler için destek vereceğiz dedi, vermediler. Biz 40 milyar euro harcadık.

TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİLERİN DÖNÜŞÜ İÇİN...

Biz gerekirse Tel Abyad ile Resulayn arasında icabında güvenli bölgeyle beraber, mültecilerin yaşayabileceği konutları, altyapısıyla yapacağız. Dünyaya da bunu ispat ederek göstereceğiz. İşte Türk milleti budur diyeceğiz.

Ülkemizdeki 3.6 milyon Suriyelinin ilk etapta 1 ile 2 milyon arasındaki kısmının geri dönüşü için geliştirdiğimiz projelere destek verilmezse sınırlarımızı açmaktan başka çaremiz kalmaz.

Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı VİDEO

AÇARIZ SINIRLARI, YÜRÜSÜNLER AVRUPA'YA

Açarız sınırları, yürüsünler Avrupa'ya. Her iki konuda da kimseye şantaj yapmıyoruz. Çözüm yolunu ortaya koyuyoruz."

Erdoğan'dan Avrupa'ya son mülteci uyarısı

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