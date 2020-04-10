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Erdoğan'dan, Boris Johnson'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yolladığı mektup ile, tıbbi yardım ulaştırılan İngiltere Başbakanı Johnson'a geçmiş olsun dileklerini iletti.

Haber Merkezi |
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Erdoğan'dan, Boris Johnson'a mektup

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından önce evinde karantinaya alınmış daha sonra ise hastaneye kaldırılmıştı.

Boris Johnson durumunun kötüleşmesi üzerine 3 gün yoğum bakımda kalarak, tedavisinin sona ermesi ve durumunun iyiye gitmesi sonucu dün, yoğun bakım servisinden çıkarıldı.

ERDOĞAN'DAN, JOHNSON'A GEÇMİŞ OLSUN MEKTUBU

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, tüm dünyanın mücadele ettiği koronavirüse yakalanan Boris Johnson'a bir mektup yolladı.

Erdoğan mektupta, sağlığına kavuşan Johnson'a geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Erdoğan'dan, Boris Johnson'a mektup

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