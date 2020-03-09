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Erdoğan'dan Bürüksel'de Türk vatandaşlarına korona uyarıs

Avrupa Birliği Konseyi Başkanı'nın daveti üzerine, çalışma ziyareti için gittiği Belçika'da Türk vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, korona uyarısında bulundu.

AA | 09.03.2020 - 19:54..
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çalışma ziyareti kapsamında Belçika'nın başkenti Bürüksel'e geldi.

Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'ne gelen Erdoğan burada, Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.

Erdoğan toplanan coşkulu kalabalığa hitap etti.

Erdoğan'dan Bürüksel'de Türk vatandaşlarına korona uyarıs

"SİZ BİZİM AVRUPA'DA ELİMİZ AYAĞIMIZ, DUYAN KULAĞIMIZSINIZ"

Soğuk havada kendisini bekleyen vatandaşlardan haklarını helal etmesini isteyen Erdoğan,  "Bugün NATO Genel Sekreteri, Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı ve AB Komisyonu Başkanı ile görüşmeler yapmak suretiyle Avrupa ve Türkiye arasındaki ilişkileri çok daha iyi noktaya taşıyalım istiyoruz. Sizler bizim Avrupa'da elimiz, ayağımız, gözümüz, duyan kulağımızsınız. Bizim temennimiz hep tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Onun için de bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Aman bunu hiç ihmal etmeyin. Biz sizleri Allah için çok seviyoruz. Sizler Cumhur İttifakı'nın buradaki eli ayağı, duyan kulağısınız. Cumhur İttifakı'nı diri ve sağlam tutacağız. Durmak yok yola devam." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Bürüksel'de Türk vatandaşlarına korona uyarıs

"TEDBİRLERİ ALMAYI UNUTMAYALIM"

Erdoğan, Türk vatandaşlarını koronavirüse karşı dikkatli olmaları konusunda da uyardı. Tedbirlerin alınıp gerisinin Allah'a havale edilmesi gerektiğini söyleyen Erdoğan "Ellerin yıkanmasından tutunuz, birbirinizle öpüşmeye varıncaya kadar dikkatli olacağız. Bakın dünyanın değişik ülkelerinde görüyorsunuz... Güya Batı ülkeleri ama yüzlerce insan ölüyor, dikkat edeceğiz. Bir an önce tüm insanlık bu beladan, vebadan kurtulur inşallah. Aman tedbiri unutmayalım." şeklinde konuştu.

STOLTENERG İLE GÖRÜŞTÜ

Erdoğan, Bürüksel'de yaşayan Türk vatandaşlarına hitabından sonra, Türkiye'nin Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile bir araya geldi.

Erdoğan'dan Bürüksel'de Türk vatandaşlarına korona uyarıs

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