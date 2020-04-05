Erdoğan'dan koronaya karşı mücadelede kararlılık mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin MYK toplantısında koronavirüs konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

Bazı bakanların da katıldığı toplantıda korona uyarıları yapan Erdoğan, virüsün yayılmasının engellenmesi gerektiğini söyledi.

ALLAH'IN İZNİYLE HATASIZ ŞEKİLDE BUNU DA ATLATACAĞIZ

"Çok yeni bir hastalıkla karşı karşıyayız. Dikkatli olmamızda fayda var. En önemli konu virüsün yayılımını yavaşlatmak. Kontrolü elden bırakmayacağız." diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu sorunun üstesinden milletimizin ve devletimizin gücüyle geleceğiz. Biz bugüne kadar pek çok sorunu aştık. Aştığımız sorunlar bundan hafif değildi. Allah’ın izniyle en hatasız şekilde bunu da atlatacağız" ifadelerini kullandı.