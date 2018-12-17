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Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir

Cumhurbaşkanı Erdoğan, halkı sokağa çağıran Fatih Portakal'a "Haddini bil haddini, yoksa bu millet patlatır enseni"

Haber Merkezi | 17.12.2018 - 14:58..
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Erdoğan'dan Portakal'a: Mandalina mıdır, narenciye midir

Recep Tayyip Erdoğan, Konya'da Toplu Açılış Töreni'nde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı, buradaki konuşmasında geçtiğimiz günlerde FOX TV ekranından halkı sokağa çağıran Fatih Portakal'a da sert sözlerle yüklendi.

"BU MİLLET PATLATIR ENSENİ"

Erdoğan, şunları söyledi: "Bay Kemal sokağa çağırıyor. Birileri çıkmış, portakal mıdır, mandalina mıdır, narenciye midir? Sokağa çağırıyor. Haddini bil, haddini. Bilmezsen haddini, bu millet patlatır enseni. Bu milletle dalga geçilmez. Öyle buldun ekranı, ekrandan bu milleti sokağa çağırmak... Sokağa mı çağırıyorsun? İşte buyur. Bu ülkede benim milletimin onuruyla oynanmaz. Hesabı ağır olur."

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