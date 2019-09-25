Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu görüşmelerine katılmak üzere New York'ta bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BM'deki programları çerçevesinde, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları Zirvesi kapsamındaki "Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin Hayata Geçirilmesini Etkileyen Mega Eğilimler" konulu liderler diyaloğu oturumunda konuştu.

Erdoğan, BM Sürdürülebilir Kalkınma İçin 2030 Gündeminin kabulünden bu yana yerel ve uluslararası düzeydeki politikalarda kimsenin geride bırakılmaması ilkesini temel aldıklarını söyledi.

DÜNYADA EMPATİ EKSİKLİĞİ VAR





Yoksulluğun, açlığın, eşitsizliğin giderilmesi, herkese eğitim ve sağlık hizmeti sağlanması hedeflerine ancak bu şekilde ulaşabileceğini belirten Erdoğan, en az gelişmiş ülkeler ve mülteciler gibi savunmasız kesimlerin ihtiyaçlarının dikkate alınması gerektiğini ifade etti. Erdoğan, bugün dünyada yaşanan pek çok sorunun temelinde maddi imkan kıtlığı değil, merhamet ve empati eksikliği bulunduğunu vurguladı.

Erdoğan'dan Suriye'yi kalkındırma açıklaması VİDEO







"SIĞINMACILARA 40 MİLYAR DOLAR HARCAMA YAPTIK"





Türkiye'nin, dünyada en fazla mülteciyi barındıran ülke konumunda olduğunu anımsatan Erdoğan, şunları söyledi:



"Ülkemize sığınan ve halen 3,6 milyonu sınırlarımız içinde yaşayan sığınmacılar için 40 milyar dolar harcama yaptık. Geçen sene insani bir krizin eşiğine gelen ve 4 milyon sivilin yaşadığı İdlib'de sükuneti korumak için diplomatik gayretlerimizi sürdürüyoruz. Suriye’de terörden temizlediğimiz bölgelerde okulları, hastaneleri, altyapı ve üst yapı imkanlarını yeniden ayağa kaldırıyoruz. Şimdi aynı amaçla Fırat'ın doğusunu terör örgütlerinden temizlemeye hazırlanıyoruz. Hem ülkemizdeki Suriyelilerin hem de güvenli hale getirdiğimiz bölgede ikamet eden kardeşlerimizin kalıcı barış sağlanınca, Suriye'nin yeniden inşasına katkıda bulunacak bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Sizlerden de Türkiye'nin, tüm insanlık adına yürüttüğü bu çabalara destek olmanızı bekliyoruz."



Küresel iş gücü piyasasının idamesi bakımından düzenli göçün sürdürülmesi ihtiyacının ortada olduğunu belirten Erdoğan, "Teknolojik ilerlemenin, eğitim, sağlık, finans ve tarım sektörlerinde sağladığı radikal değişimlerden herkes faydalandırılmalıdır." diye konuştu.