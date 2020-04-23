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Erdoğan'dan TBMM'nin 100. yılına özel video

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TBMM'nin kuruluşunun 100. yılına özel, Meclis'in kısa tarihini içeren bir videoyu sosyal medya hesabından yayınladı.

Haber Merkezi |
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Erdoğan'dan TBMM'nin 100. yılına özel video

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile TBMM'nin açılışının 100. yılı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Erdoğan'dan TBMM'nin 100. yılına özel VİDEO

MECLİS TARİHİNE ÖZET

Erdoğan, TBMM'nin kuruluş sürecini ve hangi koşullarda işlevini sürdürdüğü, yaşanan darbeler ve son olarak 15 Temmuz darbe girişiminin nasıl berteraf edildiğine dair içeriği olan bir video yaplaştı.

"HAKİMİYET BİLAKAYDUŞART MİLLETİNDİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, videoyu "Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin açılışının 100. yılında bir kez daha tüm dünyaya haykırıyoruz ki: Hakimiyet bilakayduşart milletindir." notuyla birlikte yayınladı.

 

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