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Erdoğan'dan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sahak Maşalyan'a mektup göndererek, Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini andığını söyledi.

AA |
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Erdoğan'dan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup

Erdoğan'dan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Ermenileri Patriği  Sahak Maşalyan'a mektup gönderdi.

Erdoğan, mektupta şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye Ermenileri Patriği Sayın Sahak Maşalyan, Ermeni toplumunun çok değerli üyeleri, sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Tüm dünya ile birlikte içinden geçtiğimiz bu zor günlerde, vatandaşlarımız arasındaki dayanışma güçlenerek sürüyor.

"OSMANLI ERMENİLERİNİ SAYGIYLA ANIYORUM"

Daha yakınlaşmış, birlik, beraberlik duyguları daha da güçlenmiş olarak yarınlara ulaşmayı Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum. Dünya halklarına büyük acılar yaşatmış Birinci Dünya Savaşı'nın ağır şartlarında hayatını kaybeden Osmanlı Ermenilerini saygıyla anıyor, torunlarına içten taziyelerimi iletiyorum. Bu vesileyle, bu acı dönemde yaşamını yitiren tüm Osmanlı vatandaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum.

Erdoğan'dan, Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan'a mektup

"TEK BİR VATANDAŞIMIZIN ÖTEKİLEŞTİRİLMESİNE İZİN VERMEYECEĞİZ"

Ne surette olursa olsun tek bir vatandaşımızın dahi ötekileştirilmesine, inancından ve kimliğinden dolayı farklı muamele görmesine asla izin vermedik, vermeyeceğiz.

Geçmişten yalnızca dostluk ve aynı yüksek insanlık ideali için güç alarak geleceği birlikte inşa etmek hepimizin ortak amacıdır. Anadolu'nun bağrından doğmuş birlikteliğimizi görmezden gelerek tarihten husumet çıkarmaya çalışan çevreler hepimizin malumudur.

Biz birlik, refah ve huzur dolu bir gelecek isterken ve bunun için çalışırken, niyeti başka olan çevrelere fırsat verilmemesi en önemli dileğimizdir. Bu düşüncelerle Birinci Dünya Savaşı'nda yitirdiğimiz Osmanlı Ermenilerini bir kez daha saygı ve rahmetle anıyor, hepinize esenlikler diliyorum."

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