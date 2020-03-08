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Erdoğan'dan Yunanistan'a kapıları aç çağrısı

Mültecilerin Avrupa'ya gitmesine izin vermeyen Yunanistan'a çağrı yapan Erdoğan, "Sen de kapıları aç, bu yükten kurtul" dedi.

AA | 08.03.2020 - 15:48..
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Erdoğan'dan Yunanistan'a kapıları aç çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen "Türkiye'nin Kahraman Kadınları" etkinliğine katıldı.

Burada yaptığı konuşmada gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan arasındaki kadınlara yapılan eziyeti kimsenin kınadığını henüz işitmedim" dedi.

"EY YUNANİSTAN SANA SESLENİYORUM"

Mültecilere kapıların açılacağını söylediğinde kendisine inanılmadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, dediğini yaptığının altını çizdi.

Yunanistan yönetimine de seslenen Erdoğan, "Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak, senden gelip geçecek Avrupa'nın başka ülkesinde kalacak. Neden rahatsız oluyorsun? Ey Yunanistan sana sesleniyorum, sen de kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine. Sen de bu yükten kurtul. Kapımıza dayanan 1.5 milyon mülteci var. Geçici de olsa bir ateşkes imzaladık. Temennim odur ki bu burada kalır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'dan Yunanistan'a kapıları aç çağrısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

"Şehitlerimizin özellikle yakınlarına istihdamdan eğitim, öğretime kadar tüm meselelerini çözmeye çalışıyoruz. Üzerinde bulunduğumuz bu vatanı vatan yapan şehitlerimizin kanlarıdır. şehitler tepesini bekleyen kahramanlar var oldukça istikbalimizi karartmaya kimsenin gücü yetmeyecektir.

KADINA BAKIŞ AÇIMIZ ÇOK NETTİR

Bizim kadına bakış açımız çok nettir. İnsanlığın yarısı erkek yarısı kadındır. Bunlardan hangisini çıkarırsanız çıkarın geriye insanlık kalmaz. Erkek olarak kendimiz için ne istiyor ne bekliyorsak kadınlar için de aynı duygular içerisinde olmamız gerekiyor. Nerede kadınlara ayrımcılık aşağılama varsa orada helak vakti yakındır demektir. Kadını meta olarak gören hiçbir toplumun geleceği aydınlık olamaz. biz cahiliye döneminin kız çocuklarını diri diri toprağa gömen zihniyeti yaşamak istemiyoruz. bazı toplumlarda benzeri var.

Bizim inancımızın da kültürümüzün de özünde böyle bir ayrımcılık yoktur. İnsanların tamamını tornadan çıkmış gibi değerlendirmek zalimce bir yaklaşım olur. Tarih boyunca olduğu gibi bugün de insanın insana yaptığı zulümlere şahit oluyoruz. Bu konuda her gün dünyanın dört bir yanından gelen haber ve görüntülerle karşılaşıyoruz.

HER KRİZİN FATURASINI ÇOCUKLARIYLA BİRLİKTE KADINLAR  ÖDÜYOR

Her krizin faturasını çocuklarıyla birlikte kadınlar ödüyor. Suriye'deki insani krize baktığınızda altında çocuklar ve kadınları göreceksiniz. Sınırlarımızdaki Suriyeli kardeşlerimizin önemli bir bölümü kadın ve çocuklardan oluşuyor. Bizim yüreğimiz dağlanırken insanlık buna sessiz kalıyor. Avrupa yolunda en çok sıkıntıyı kadınlar ve yavruları çekmiyor mu? Yunan askerleri botları şişlemek suretiyle anne ve çocuklar ölümle mücadeleyi vermiyor mu? Batı bunlar karşısında ne yapıyor, yüreği yanıyor mu? Sesi çıkıyor mu? Bu tablo karşısında yüreği yanmayanın insanlığından şüphe etmek gerekir. Karşımızda sadece kendi konforu için bu manzaraya sırtını dönen koskoca bir dünya var.

Suriye'de 9 yıldır süren insani krizde hayatını kaybeden 1 milyon insandan çok büyük bir bölümü kadın ve çocuk. Avrupa kapılarına dayanan yüz binlerce insan arasındaki kadınlara yapılan eziyeti kimsenin kınadığını işitmedim. Ey Yunanistan bu insanlar sende kalmayacak, senden gelip geçecek Avrupa'nın başka ülkesinde kalacak. Neden rahatsız oluyorsun? Ey Yunanistan sana sesleniyorum, sen de kapılarını aç, gitsinler diğer Avrupa ülkelerine. Kapımıza dayanan 1.5 milyon mülteci var. Geçici de olsa bir ateşkes imzaladık. Temennim odur ki bu burada kalır."

AYRINTILAR GELECEK...

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