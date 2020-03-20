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Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüse karşı alınan tedbirler kapsamında AVM'lerin neden kapatılmadığını Çankaya'daki zirvede anlattı.

Haber Merkezi | 20.03.2020 - 09:14..
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Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü

Türkiye, koronavirüsün salgın haline dönüşmemesi için biçok tedbir aldı. Ancak AVM'lerin kapatılması yönünde bir karar çıkmadı.

Konuyla ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın görüşü merak ediliyordu.

Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen koronavirüs zirvesinde konuyla ilgili açıklama yaptı.

KAPATMAK İSTEYEN KAPATABİLİR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AVM'lerin kapatılmasıyla ilgili devam eden tartışmalara ilişkin "Kapatıp sektörü daha çok zarara sokmak istemiyoruz. Tabii kapatmak isteyen varsa kapatabilir. Halkımız zaten kendini korumaya aldı, gitmiyor" dedi.

Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü

Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü

Erdoğan'ın AVM'lerin kapatılmasına dair görüşü

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