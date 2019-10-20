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Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde

Türkiye'nin Amerika ile yaptığı Suriye anlaşmasının yankıları Avrupa'da henüz dinmedi.

Haber Merkezi | 20.10.2019 - 09:19..
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Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararlılığıyla Amerika ile Suriye'nin geleceğine dair bir anlaşmaya vardı.

Bu anlaşmaya göre; Türkiye askeri harekata gerek kalmadan 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgenin tek hakimi oldu.

TÜRKİYE KAZANDI

Anlaşma; dünya medyası tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump'a karşı aldığı siyasi zafer olarak nitelendirdi.

Amerika ve Avrupa'da gazete manşetlerini Erdoğan'ın fotoğrafları süsledi.

Türkiye'nin siyasi kazancının etkileri Almanya'da henüz dinmedi. Ülkede, Trump'ın Erdoğan önünde diz çökerek kırmızı halı serdiği karikatürler, gazetelerde yayınlandı.

Erdoğan'ın başarısı Almanya'nın gündeminde

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