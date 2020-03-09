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Erdoğan'ın Brüksel çantasındaki 4 başlık

AB liderleriyle masaya oturacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 4 ayrı dosyayı gündeme getirecek.

AA & Ensonhaber | 09.03.2020 - 10:17..
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Erdoğan'ın Brüksel çantasındaki 4 başlık

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İdlib'den Türkiye'ye yönelik göç dalgasının hareketlenmesinin ardından Avrupa'ya mülteciler konusunda destek çağrısı yapmış aksi takdirde kapıların açılacağını söylemişti.

AB'DE MÜLTECİ PANİĞİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa'dan istediği desteği alamayınca dediğini yaptı ve sınır kapılarını açtı.

Mültecilerin Avrupa kapılarına dayanmasıyla birlikte, Yunanistan başta olmak üzere birçok ülkede mülteci paniği başladı.

Bu kararın ardından AB'nin üst düzey isimleri soluğu Türkiye'de aldı, Avrupalı liderler de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla arayarak kapıların kapanmasını istedi.

Yaşanan sürecin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'nin kalbinin attığı Brüksel'e gitme kararı aldı.

VİZE SERBESTİSİ, MALİYET PAYLAŞIMI, GÜMRÜK BİRLİĞİ'NİN GÜNCELLENMESİ, YENİ BİR ŞEHİR

AB Konseyi Başkanı Charles Michel ve AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile görüşecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 4 konuyu gündeme getireceği öğrenildi.

Erdoğan'ın AB'den taleplerinin ilk sırasında vize serbestisinin olduğu öğrenildi.

Bunun dışında; Gümrük Birliği'nin güncellenmesi, mülteciler nedeniyle oluşan maliyetlerin eşit oranda paylaşımı ve Suriye'nin kuzeyinde kurulacak şehrin inşası da masaya yatırılacak.

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