Eski bakanlardan Şevket Kazan için Ankara'daki Hacı Bayram Veli Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına birçok siyasi isim katıldı.
11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ve Ahmet Davutoğlu ön sıralarda saf tuttu.
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Cenaze törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, alana giriş yaptığı anda koronavirüs nedeniyle kimsenin elini sıkmadı.
Ahmet Davutoğlu'nu görmezden gelen Erdoğan, Abdullah Gül'ün de elini sıkmayarak safa geçti.
Bu sırada Erdoğan ile Gül'ün birbirine kafa selamı verildiği görüldü.
Temel Karamollaoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a elini uzatmak istedi, ancak Erdoğan korona nedeniyle SP Lideri'nin elini sıkmadı.
Erdoğan'ın Gül ve Davutoğlu ile karşılaştığı anlar VİDEO