Erdoğan'ın hastaneleri incelediği o an

Türkiye'nin koronavirüse karşı verdiği mücadele dünyada birçok ülkeye örnek oldu.

Amerika ve Avrupa'da maske savaşları devam ederken, hastalar yerlerde yatarken Türkiye'de son yıllarda hızla yapılan şehir hastaneleri, yükü sırtlandı.

Türkiye, bununla da yetinmedi; koronavirüs salgını nedeniyle yeni hastanaler inşa etmeye başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yapımı devam eden salgın hastanelerini ve Başakşehir Şehir Hastanesini havadan inceledi.

ERDOĞAN'IN POZU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sancaktepe ve Atatürk Havalimanı'nda başlayan hastane ile Başakşehir Şehir Hastanesini incelerken Anadolu Ajansı'nın objektiflerine bu kare yansıdı.

BU DA KILIÇDAROĞLU

Fotoğraflar akıllara CHP'li Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı sahra hastanesini de akıllara getirdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı photoshop ile Erdoğan'ın fotoğrafına benzetildi.