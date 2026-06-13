Eren Elmalı'nın yeni stili merak konusu oldu

A Milli Futbol Takımı'nın, ABD, Kanada ve Meksika'nın ortak düzenlediği 2026 FIFA Dünya Kupası'ndaki macerası başlıyor.

Milliler, D Grubu ilk maçında pazar günü TSİ 07.00'de Kanada'nın Vancouver şehrinde bulunan BC Place Stadyumu'nda Avustralya ile karşı karşıya gelecek.

BANDANA TAKTI

Maç için hazırlıklarını tamamlayan millilerde antrenmanda dikkat çeken isimlerden biri Eren Elmalı oldu.

Milli futbolcunun başına taktığı bandana, çalışmanın en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi.

TARZI MERAK KONUSU

Avustralya karşılaşması öncesinde bandanalı görüntü veren Eren Elmalı'nın, Dünya Kupası için hazırladığı yeni tarzı merak konusu oldu.

Milli futbolcunun bandananın altında nasıl bir saç modeli tercih ettiği ve ilk maçta nasıl bir görüntüyle sahaya çıkacağı konuşulmaya başlandı.