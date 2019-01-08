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Eren Erdem tekrar tutuklandı

Eren Erdem tekrar tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

DHA | 08.01.2019 - 15:33..
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Eren Erdem tekrar tutuklandı

Eski CHP Milletvekili Eren Erdem, önce tahliye edildi, ardından savcının itirazı sonucu 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında yakalama kararı verildi.

Erdem, yakalama kararı gereği, jandarma tarafından Silivri Cezaevi kapısında tahliye edildikten birkaç dakika sonra gözaltına alındı.

CEZAEVİNE SEVK EDİLDİ

Geceyi nezarethanede geçiren Erdem, sabah 24’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'ne çıkarılmak üzere Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne getirildi.

Eren Erdem, mahkeme sonunda tekrardan tutuklanarak, cezaevine gönderildi.

Eren Erdem hakkında yakalama kararı Eren Erdem tekrar tutuklandı

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