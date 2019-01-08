Eren Erdem tekrar tutuklandı

Genç futbolcu adayları ile deneyimli basın mensuplarını buluşturan 'Fitbol Dergi ile Futbol Sohbetleri' paneli Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda gerçekleştirildi.

Uzayda bitki ve yiyecek yetiştirmenin yollarını arayan araştırmacılar, yeni bir toprak üretti.

Hakkari Yüksekova'da 73 kilo 600 gram eroin ve 5 bin 815 lira yakalandı.

Belçika Hükümeti, Belçika Mahkemesi’nin DEAŞ militanının çocuklarının ve eşlerinin Belçika’ya getirilmesi için verdiği talimata, uymamaya karar verdi.

Yüzlerce siyasetçinin veri ve belgelerini ifşa eden, 20 yaşındaki bir şüpheli gözaltına alındı.

Kırmızı dosyalardan birinde Türkiye'nin Kürt kardeşlerimizle olan ilişkisi diğerinde ise YPG'li teröristlerin insan hakları ihlali yer alıyor.

1 Ahmet Davutoğlu Pelikancıları hedef aldı Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Milli Türk Talebe Birliği'nde yaptığı konuşmada bir dönemin çok konuşulan konusu Pelikan Dosyası'nı ele aldı. Davutoğlu "Pelikancıları biliyorum" dedi.

2 Berat Albayrak: Erken emeklilik gündemimizde yok Emeklilikte yaşa takılanlar için açıklama yapan Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, "Biz Demirel'in yaptığını yapmayacağız. İmkânlarımız ortada." ifadelerini kullandı.

3 Hakan Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek ABD'de hapis tutulan eski Halk Bankası Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla’nın, ceza artırım işlemini mahkeme geri çekti. Atilla 25 Temmuz'da tahliye edilecek.

4 Arsenalli oyuncuların uyuşturucu partisindeki görüntüleri Aralarında Mesut Özil'in de bulunduğu Arsenalli futbolcuların, sezon başında yaptıkları bir partide uyuşturucu kullanırken çekilen görüntüleri ortaya çıktı.

5 Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş PÖH'lerle namaz kıldı Mardin'de temaslarını sürdüren Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Polis Özel Harekatlar'a akşam namazı kıldırdı.

6 Dünyanın en güçlü orduları belli oldu Dünyanın en güçlü orduları listesinde Türkiye 9. sırada yer aldı. Liderliği Amerika çekerken, ikinci sırada Rusya var.