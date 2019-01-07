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Eren Erdem'i almaya giden CHP'liler

Kapanan Karşı gazetesine yönelik FETÖ davasında tutuklu yargılanan eski CHP Milletvekili Eren Erdem'in adli kontrolle tahliyesine karar verilirken, CHP'liler karşılama için Silivri'ye gitti.

AA | 07.01.2019 - 17:15..
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Eren Erdem'i almaya giden CHP'liler

FETÖ'nün 17-25 Aralık darbe girişiminde, yasa dışı ses kayıtlarını servis ettiği iddia edilen dönemin Karşı Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni ve eski CHP Milletvekili Eren Erdem ile gazetenin sahibi Turan Ababey'in de aralarında bulunduğu 12 sanığın yargılandığı dava görüldü.

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yapılan duruşmada, sanıkların mütalaaya karşı beyanlarının ardından, sanık ve avukatların talepleri alındı.

TAHLİYE EDİLDİ

Taleplere ilişkin ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, tutuklu sanık Eren Erdem'in adli kontrol hükümleri uygulanarak, tahliyesine karar verdi.

Heyet, adli kontrol kararı kapsamında, Erdem'in yurt dışına çıkışının yasaklanmasına ve hafta bir polis merkezine giderek imza atmasına hükmetti.

EREN'İ ALMAYA GİTTİLER

Tahliye kararının ardından bir grup CHP'li, Eren Erdem'i karşılamak için Silivri Cezaevi'ne gitti.

Eren Erdem'i almaya giden CHP'liler

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