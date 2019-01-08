taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.39975
Euro
6.18355
Altın
1283.285
Borsa
89951.09
Gram Altın
222.814

Eren Erdem'in tahliye kararı bozuldu

FETÖ davasında tahliyesine karar verilen Eren Erdem hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının itirazı üzerine ‘kaçma şüphesi’ nedeniyle tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

İHA | 08.01.2019 - 09:11..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

eren

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmada yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan kapatılan Karşı Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni CHP’li eski milletvekili Eren Erdem’in tahliyesine karar vermişti.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz etti. Başsavcılıkça mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, Erdem’in FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği ve gizli tanığı deşifre ettiği aktarıldı.

İtiraz dilekçesinde, yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesi gözetilerek adli kontrol uygulaması yetersiz kalacağından tahliye kararının kaldırılması talep edildi.

ÜST MAHKEME TAHLİYE KARARINI BOZDU

Mahkemenin bu kararı kaldırmaması halinde ise itirazın bir üst mahkeme olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi istendi. Tahliye kararının kaldırılması talebini yerinde görmeyen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın itiraz dilekçesini üst mahkeme olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İtirazı değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.

"ALMAYA GİDİYORUZ"

Eren Erdem'in tahliye kararının ardından bir grup CHP'li, "Silivri'ye Eren'i almaya gidiyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

Tahliye kararının bozulmasıyla cezaevinin önünde beklemeye geçtiler.

Eren Erdem'in tahliye kararı bozuldu

Eren Erdem'in tahliye kararı bozuldu

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

İZBAN grevi Erdoğan'ın kararıyla ertelendi

94
14 ilde okullara kar tatili

14 ilde okullara kar tatili

20
Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

Çin'den tartışılacak karar: İslamiyet Çinlileştirilecek

188
FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

FETÖ'cüler rehinelerin arasına girmeye çalıştı

16
Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

Motordan fırlayan fare, tamircileri korkuttu

11
KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

KKTC'de vicdani ret yasası Parlamento'da

37
Kim Kardashian'a doğum hediyesi

Kim Kardashian'a doğum hediyesi

24
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir