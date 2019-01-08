Eren Erdem'in tahliye kararı bozuldu

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmada yaklaşık 7 aydır tutuklu bulunan kapatılan Karşı Gazetesi’nin genel yayın yönetmeni CHP’li eski milletvekili Eren Erdem’in tahliyesine karar vermişti.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemenin bu kararına itiraz etti. Başsavcılıkça mahkemeye sunulan itiraz dilekçesinde, Erdem’in FETÖ/PYD silahlı terör örgütüne dahil olmamakla birlikte örgüte bilerek ve isteyerek yardım ettiği ve gizli tanığı deşifre ettiği aktarıldı.

İtiraz dilekçesinde, yasada öngörülen ceza miktarı ve kaçma şüphesi gözetilerek adli kontrol uygulaması yetersiz kalacağından tahliye kararının kaldırılması talep edildi.

ÜST MAHKEME TAHLİYE KARARINI BOZDU

Mahkemenin bu kararı kaldırmaması halinde ise itirazın bir üst mahkeme olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesi istendi. Tahliye kararının kaldırılması talebini yerinde görmeyen İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Başsavcılığın itiraz dilekçesini üst mahkeme olan İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi.

İtirazı değerlendiren İstanbul 24. Ağır Ceza Mahkemesi, Eren Erdem hakkında kaçma şüphesi nedeniyle yakalama kararı çıkarttı.

"ALMAYA GİDİYORUZ"

Eren Erdem'in tahliye kararının ardından bir grup CHP'li, "Silivri'ye Eren'i almaya gidiyoruz" paylaşımında bulunmuştu.

Tahliye kararının bozulmasıyla cezaevinin önünde beklemeye geçtiler.