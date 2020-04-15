taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.8901
Euro
7.4892
Altın
1724.72
Borsa
96394.8
Gram Altın
381.782
Bitcoin
46283.25

Ergenekon savcısı için yeniden tutuklama kararı çıktı

Ergenekon davasının eski savcılarından Murat Dalkuş hakkında savcılıktan yapılan itiraz, kabul edildi. Dalkuş için yeniden tutuklama kararı verildi.

AA |
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş Google News'de takip et

Ergenekon savcısı için yeniden tutuklama kararı çıktı

İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesi, celse arasında dün tutuklu sanık Murat Dalkuş'un tahliyesine karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da tahliye kararına itiraz etti.

İtirazı değerlendiren İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi, savcılığın talebini kabul ederek, sanık Dalkuş hakkında yeniden tutuklama kararı verdi.

DAVANIN GEÇMİŞİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan ve İstanbul 28. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, sanık Mehmet Murat Dalkuş'un "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 7.5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istendi

Dalkuş'un, FETÖ/PDY üyeleriyle iletişim bilgilerini içeren HTS analiz raporu ve örgütle irtibatlı olduğuna dair hakkında birden fazla tanık ve şüphelinin ifadesine yer verilen iddianamede, sanık Dalkuş'un, Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından örgüte iltisakı nedeniyle meslekten ihraç edildiği hatırlatıldı.

İddianamede; sanık Dalkuş'un, FETÖ'nün kumpas davalarından "Ergenekon"a bakan 7 eski hakim ve savcı ile birlikte "suç uydurmak ve görevi kötüye kullanmak" suçlarından Yargıtay 8. Ceza Dairesi'nde açılan davada yargılandığı anımsatıldı

ESENYURT'TA YAKALANMIŞTI

Murat Dalkuş hakkında, Yargıtay 8. Ceza Dairesince yargılanması nedeniyle kırmızı bülten çıkarılması talep edilmişti.

İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince de "terör örgütü üyeliği" soruşturması kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan eski firari savcı Murat Dalkuş, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından iki ay süren çalışmalar sonucunda Esenyurt'ta 2 bin 300 konutlu özel bir sitedeki adrese düzenlenen operasyonla 21 Ekim 2019'da yakalanmış, 22 Ekim'de tutuklanmıştı.

İlginizi Çekebilir
Fahiş fiyat için kurul oluşturulacak
Plan Bütçe Komisyonu’nda görüşülen koronavirüs ekonomik paketine "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu" oluşturulmasına dair madde eklendi.
Yarasalar incelendi, 6 yeni virüs türü ortaya çıktı
Bilim adamları, yarasalar üzerinde yaptıkları araştırmalarda koronavirüs ailesinden 6 yeni virüs türü keşfettiklerini duyurdu.
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
Sincan Cezaevi'nde bazı hükümlüler, infaz düzenlemesinin yürürlüğe girmesinin ardından tahliye edildi. Hapishanede kalan Alaattin Çakıcı da 65 yaş kriterinden yararlanarak serbest kalacak.
İçişleri Bakanlığı: 41 yerleşim yerindeki karantina bitti
Koronavirüs salgını nedeniyle saat 15.00 itibarıyla 58 ildeki 227 yerleşim yerinde karantina tedbirleri sürerken, 14 ildeki 41 yerleşim yerinde karantina kararı kaldırıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
Ekrem İmamoğlu, belediye için fitre ve zekat istedi
1974
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
Serdar Ortaç: Bankaya borcum var
380
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
Cezaevlerinde tahliyeler başladı
379
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
Alaattin Çakıcı'nın gün içinde tahliye edilmesi bekleniyor
263
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
SİHA'nın 2 teröristi vurma anı
285
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
93 bin mahkumun tahliye olacağı af yasası yürürlüğe girdi
245
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
İnfaz kanunundan yaklaşık 90 bin kişi yararlanacak
344
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
[+] Görüş bildir