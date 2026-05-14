Ergin Ataman'ı kızdıran soru: Basın toplantısını terk etti

Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Panathinaikos, EuroLeague play-off mücadelesinde Valencia Basket ile karşı karşıya geldi.

Seride 2-0 öne geçmesine rağmen İspanyol temsilcisinin üst üste aldığı galibiyetlere engel olamayan Panathinaikos, 5. maçta da rakibine 81-64 mağlup oldu.

SÖZLERİ HATIRLATILDI

Bu sonuçla birlikte bu sezon EuroLeague serüveni sona eren Panathinaikos kendi evinde düzenlenecek olan Final Four'a katılma hakkı kazanamadı.

TEPKİ GÖSTERDİ

Panathinaikos başantrenörü Ergin Ataman, mücadele sonrası basın toplantısında ise bir gazetecinin Ocak ayında söylediği "Ligi ya da Euroleague'i kazanamazsak takımdan ayrılırım" sözünü hatırlatması üzerine tepki gösterdi.

TOPLANTIYI TERK ETTİ

Ergin Ataman soruya cevap vermezken 'Basın toplantısı için teşekkürler, hoşça kalın' diyerek basın toplantısını terk etti.