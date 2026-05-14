Ergin Ataman'ın takımı Panathinaikos, Final Four'a kalamadı!

Avrupa basketbolunun bir numaralı organizasyonu olan EuroLeague'de play-off mücadelesinde İspanyol takımı Valencia Basket, sahasında Yunan ekibi Panathinaikos'u ağırladı.

Roig Arena'da oynanan play-off serisi beşinci maçının ilk çeyreğini 14-10 önde tamamlayan Valencia Basket, soyunma odasına da 35-23 üstün gitti.

Skor üstünlüğünü ikinci devrede de sürdüren İspanya temsilcisi, üçüncü çeyreğini 56-50 önde geçtiği karşılaşmadan 81-64 galip ayrıldı.

VALENCIA, FINAL FOUR'DA

Bu sonuçla seride 3-2'yi bulan İspanyol temsilcisi, Final Four'a yükseldi.

Valencia, tarihinde ilk kez Final Four'da mücadele edecek.

FINAL FOUR EŞLEŞMELERİ

Fenerbahçe - Olympiakos

Real Madrid - Valencia

PANA KENDİ EVİNDE YOK!

Panathinaikos'un sahası Telekom Center'ın ev sahipliği yapacağı Final Four müsabakaları, 22-24 Mayıs'ta oynanacak.

Valencia'ya karşı seride 2-0 öne geçmesine rağmen bu üstünlüğü koruyamayan ve elenen Ergin Ataman yönetimindeki Panathinaikos, kendi evindeki Final Four'da yer almayacak.