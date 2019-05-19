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Erkan Aydın'ın 19 Mayıs yazısı

Erkan Aydın, bugün insanların oruç tutmasının ve camilerin açık olmasının Mustafa Kemal Atatürk sayesinde olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 19.05.2019 - 09:33..
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Erkan Aydın'ın 19 Mayıs yazısı

Bugün 19 Mayıs...

Türkiye; Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor.

Yurt genelinde çeşitli organizasyonlar ve törenler var.

19 Mayıs'ı köşesine taşıyan Hürriyet yazarı Erkan Aydın, tarihe farklı bir açıdan baktı.

BUGÜN CAMİLER AÇIKSA...

Aydın, Ramazan ayında insanların rahatça oruç tutabilmesinin Mustafa Kemal Atatürk sayesinde olduğunu yazdı.

Camilerin açık olmasının da Atatürk ve silah arkadaşlarının başarısıyla sağlandığını belirten Hürriyet yazarı, tarihin unutulmaması gerektiğini söyledi.

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