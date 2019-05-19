Şenol Güneş: Trabzonspor bizden daha iyiydi

1 Adana'da soba ve valiz içinde 11 kilo esrar bulundu Polis, bir evin bodrum katında yaptığı aramada soba ve valiz içinde 11 kilo 282 gram esrar yakaladı.

2 Zerrin Tekindor'un yeni imajı Oyuncu Zerrin Tekindor, saçların rengini değiştirerek sarışın oldu. Dün bir tiyatro oyununu izlemeye giden Tekindor'u, çıkışta kimse tanıyamadı.

3 Erkan Aydın'ın 19 Mayıs yazısı Erkan Aydın, bugün insanların oruç tutmasının ve camilerin açık olmasının Mustafa Kemal Atatürk sayesinde olduğunu söyledi.

4 Diyarbakır'da silah kaçakçılarına operasyon: 7 gözaltı jandarmanın silah kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, 7 kişi yakalandı.

5 Atatürk'ü temsil eden bayrak Samsun'da karaya çıktı 19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'a çıkan Atatürk, bugün sabah erken saatlerde düzenlenen törenle anıldı.

6 Kars’ta kaybolan küçük kızı hala aranıyor Kars'ta evinin önünde oyun oynarken kaybolan 3 yaşındaki Nurcan Sade'yi arama çalışmaları sürüyor.