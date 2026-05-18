Erkan Petekkaya'dan Özgür Özel'e: Guguk kuşu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, dün Balıkesir'deydi.

Ekrem İmamoğlu'nun rüşvet ve yolsuzluktan tutuklanmasının ardından Özel, şehir şehir gezerek miting yapıyor.

Balıkesir'de miting yapan Özel'e tepki gösteren bir isim oldu.

ERKAN PETEKKAYA'DAN DİKKAT ÇEKEN ÇIKIŞ

Oyuncu Erkan Petekkaya, sosyal medya hesabı üzerinden Özel'in miting görüntülerini yayımladı.

TEPKİ GELDİ, SİLDİ

Özel'e "guguk kuşu" benzetmesi de yapan Petekkaya, hem video hem de gönderi olarak yaptığı paylaşımını gelen tepkiler üzerine sildi.

"SAHTEKARSINIZ"

Oyuncu, paylaşımında “Sahtekarsınız. Yeter artık memleketin iliğini sömürdünüz, yeter, yeter, yeter guguk kuşusunuz!!!!

Yılmaz Özdil, Deniz Baykal, Kemal Kılıçdaroğlu ve siz Özgür Özel kökünüz kurusun.

Guguk kuşusunuz, bir kopun bu ülkemizin yakasından.” yazdı.