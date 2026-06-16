Erkek eşin 'doğum kontrol hapı kullanıyor' gerekçeli boşanma davası reddedildi

Ankara'da bir adam, eşi hakkında evi terk ettiği, psikolojik problemleri olduğu iddialarıyla boşanma davası açtı.

Erkek eş, eşinin evlenmeden önce çocuk istemediğini kendisine söylemediğini ve bilgisi dışında doğum kontrol hapı kullandığını da öne sürerek evlilik birliğinin sarsıldığını savundu.

Kadın eş ise davanın eşinin ailesinin etkisiyle açıldığını belirterek davanın reddini istedi.

Eşinin kendisine şiddet uyguladığını söyleyen kadın, eşinin son tartışmada kendisini gece vakti babaevine bıraktığını anlattı.

İDDİALARI İSPATLAYAMADI

Ankara 24’üncü Aile Mahkemesi, davacı kocanın boşanma talebine dayanak yaptığı iddiaları ispatlayamadığına hükmetti.

Mahkeme, erkeğin tanıklarının iddiaları doğrulayacak nitelikte görgüye dayalı bilgi vermediğini, buna karşılık kadın tanıklarının anlatımlarının erkeğin eşine şiddet uyguladığı yönündeki savunmaları desteklediğini değerlendirdi.

DAVA REDDEDİLDİ

Mahkeme, evlilik birliğinin sarsılmasına neden olan davranışların erkekten kaynaklandığı, kadına yüklenebilecek herhangi bir kusurun ise ispatlanamadığı gerekçesiyle boşanma davasını reddetti.

İSTİNAF VE YARGITAY ONADI

Davacı kocanın itirazı üzerine dosyayı inceleyen Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 1’inci Hukuk Dairesi, ilk derece mahkemesi tarafından delillerin eksiksiz toplandığını, değerlendirmede ve hukukun uygulanmasında isabetsizlik bulunmadığını belirterek başvuruyu esastan reddetti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine inceleme yapan Yargıtay 2’nci Hukuk Dairesi de Bölge Adliye Mahkemesi kararını usul ve yasaya uygun bularak oy birliğiyle onadı.