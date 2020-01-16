Erkekle evlenen imam görevden uzaklaştırıldı

India Today'de yer alan habere göre, Uganda'nın Kayunga kasabasında 27 yaşındaki imam Muhammed Mutumba, iki hafta önce İslam inancına uygun bir törenle Swabullah Nabukeera adlı bir kişiyle evlendi.

Düğün sonrası eşi Mutumba'ya regl olduğunu söyledi, bu nedenle de çift hiç cinsel ilişkiye girmedi.

HIRSIZLIK YAPARKEN YAKALANINCA GERÇEK ORTAYA ÇIKTI

Ancak Nabukeera’nın komşu evden televizyon ve kıyafet çalarken yakalanması üzerine, gerçek ortaya çıktı. Nabukeera’nın üstünü arayan polis, onun erkek olduğunu fark etti ve asıl adının Richard Tumushabe olduğu anlaşıldı.

"YUMUŞAK VE TATLI BİR SESİ VARDI"

Gerçeği öğrenen imam büyük şaşkınlık yaşarken, sahte gelin Tumushabe de imamın parasını çalmak için onunla evlendiğini itiraf etti ve bunu yapmak zorunda kaldığını savundu. Mutumba'nın iş arkadaşlarından biri, gelinden hiç şüphelenmediklerini belirtirken, “Yumuşak ve tatlı bir sesi vardı, kadın gibi yürüyordu. Mutumba birkaç gün önce bana gelip, sadece eşinin gece yatarken üzerini çıkarmadığından yakınmıştı.” dedi.

İMAM GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI

Olayın ortaya çıkmasının ardından sahte gelin gözaltına alınırken, imam da görevinden uzaklaştırıldı. Muhammed Mutumba’nın görev yaptığı Kyampisi Noor camisinin baş imamı Isa Busuulwa, görevden alma kararını ‘inancın bütünlüğü korumak’ gerekçesiyle açıkladı. Yerel Müslüman yetkili Şeyh Abdul Noor Kakande de, olayın soruşturulduğunu ve başka kurbanlar olabileceğini belirtti.