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Erkeklerden vergi alan kafeye kapatma kararı

Handsome Her isimli kafe, erkek müşterilerinden ek vergi alınca kapatıldı.

AA | 25.04.2019 - 16:27..
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Avustralya’da son zamanlarda ülke genelinde, erkek ve kadınların aldıkları maaş dengesizlikleri tartışılıyordu. Bu tartışma konularına, çeşitli protesto gösterileriyle halk tarafından karşı çıkıldı. Bu yönde ülkedeki bir kafe, kadınlarla erkekler arasındaki maaş eşitsizliğine dikkat çekmek için erkek müşterilerinden vergi almaya başladı. Ağustos 2017’de Melbourne’da açılan Handsome Her isimli kafe, erkek müşterilerinden yüzde 18 oranında daha fazla hesap alıyordu. Bu şekilde elde edilen gelir, kadın hakları üzerine çalışan bir sivil toplum kuruluşuna bağışlanıyordu. Bu kafenin, şikayetler üzerine kapatılmasına karar verildi.

ERKEKLER İSTEYİNCE KALICI HALE GELDİ

Kafenin bu kuralları cinsiyetçilik iddiasıyla eleştirildi. Handsome Her bu şekilde ünlenirken, sahiplerinden Alexandra O'Brien, erkek vergisini başta ayda bir hafta boyunca almayı planladıklarını fakat çok sayıda erkek müşterinin ek ödeme yapmak istemesi sonucu kalıcı hale getirdiklerini söyledi.

ATAERKİLLİĞİ YIKMA İHTİYACI

Başta tepki de çektiklerini belirten O'Brien, "Erkek vergisi internette patladı. Biz bunun fazla radikal olduğunu düşünmüyorduk ama dünyanın verdiği tepki, erkekliğin ne kadar kırılgan olduğunu gösterdi; ataerkillikle yüzleşip onu yıkma ihtiyacını somutlaştırdı." dedi.

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