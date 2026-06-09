Erling Moe, Kayserispor'dan ayrıldı

Süper Lig'de 2025-2026 sezonunu 30 puanla 17. sırada tamamlayan ve küme düşen Kayserispor'da, sıcak bir gelişme yaşandı.

Gelecek sezon 1. Lig'de mücadele edecek sarı-kırmızılı takımda, bir veda gerçekleşti.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, görev süresi dolan Teknik Direktör Erling Moe ile vedalaşıldığı belirtildi.

"KARİYERİNİN DEVAMINDA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik Direktörümüz Erling Moe’nun kulübümüzdeki görev süresinin sona ermesiyle birlikte kendisiyle vedalaşmış bulunuyoruz. Kulübümüze sunduğu katkılar ve çalışmaları için kendisine ve teknik ekibine teşekkür ediyor, kariyerlerinin devamında başarılar diliyoruz." denildi.

11 MAÇA ÇIKTI

24 Şubat'ta Kayserispor'da göreve başlayan Norveçli teknik adam, sarı-kırmızılıların başında 11 karşılaşmaya çıktı.

55 yaşındaki teknik adam, maç başına 1.00 puan ortalaması tutturdu ve Kayserispor'un küme düşmesine engel olamadı.