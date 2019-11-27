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Ermeni Başbakan ilişkiler düzelsin diyor

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye ile ilişkileri normalleştirmeye ön koşulsuz hazır olduklarını söyledi.

Haber Merkezi | 27.11.2019 - 09:27..
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Ermeni Başbakan ilişkiler düzelsin diyor

29 Ekim'de ABD Temsilcisler Meclisi'nde kabul edilen sözde Ermeni Soykırımı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretinden sonra engellenmişti.

Geçtiğimiz günlerde bir kez daha Temsilciler Meclisi'ne getirilmeye çalışılan tasarı yine senatörler tarafından engellendi.

Resmi temaslar için İtalya'ya giden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan da Türkiye ile ilişkilerle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

"İLİŞKİLER KURMAYA HAZIRIZ"

İtalyan Corriere della Sera gazetesine konuşan Paşinyan; "Daha önce bizim tarafımızdan dile getirildi ve ben bir kez daha tekrar ediyorum: Türkiye’yle hiçbir ön koşul olmadan diplomatik ilişkiler kurmaya hazırız. Ermeni soykırımının uluslararası alanda tanınmasını Ankara’yla ilişkilerimizin ön koşulu olarak görmüyoruz. Bu tanıma, Türkiye’yle olan ilişkilerimiz için değil, soykırımların küresel çapta engellenmesi için çok önemli." dedi.

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