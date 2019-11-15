Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Muğla'da uyuşturucu tacirlerinin, teknik takibe takılmamak için müşterileriyle şifreli konuşmalar gerçekleştirmesi, yakalanmalarına engel olmadı.

Suruç Belediye Başkanı Hatice Çevik'in gözaltına alınmasının ardından belediye binasına girmeye çalışan HDP'liler, polis tarafından durduruldu.

Şanlıurfa'da HDP'liler yine olay çıkardı

Marmaray Atalar durağında, tansiyonunun düşmesiyle bayılan ve bacağı tren ile platform arasına sıkışan adam, hastanede tedavi altına alındı.

Bayılan adamın bacağı tren ile platform arasına sıkıştı

5

Sosyal medyanın konuştuğu millli futbolcu Aycan Yanaç

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın formasını giyen Aycan Yanaç, güzelliğiyle son dönemde sosyal medyanın en çok konuştuğu isimlerden biri olmayı başardı.