Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Türkiye'nin güneyinde güvenli bölgenin oluşturulması amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapmasında, şimdiye kadar teröristlerin yoğunlukla bulunduğu bölgeler temizlendi.
Özellikle Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi, Türk askerinin çabasıyla onarıldıktan sonra ibadete açıldı.
"TÜRKİYE SAYESİNDE..."
Ermeni cemaatinden Um İlyas, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık.” dedi.
Ermeni cemaatinden Um İlyas: Türkiye sayesinde ibadetimizi yaptık