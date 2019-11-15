taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.7522
Euro
6.3468
Altın
1466.31
Borsa
104858.13
Gram Altın
271.076
Bitcoin
49753.86

Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Teröristlerin mevzi haline getirdiği kilise onarılırken, Ermeni cemaatinden Türkiye'ye övgü dolu sözler geldi.

Haber Merkezi | 15.11.2019 - 14:18..
  1. Haberler
  2. Gündem
Whatsapp ile paylaş

Türkiye'nin güneyinde güvenli bölgenin oluşturulması amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapmasında, şimdiye kadar teröristlerin yoğunlukla bulunduğu bölgeler temizlendi.

Özellikle Tel Abyad'da teröristlerin mevzi haline getirerek zarar verdiği Ermeni Kilisesi, Türk askerinin çabasıyla onarıldıktan sonra ibadete açıldı.

"TÜRKİYE SAYESİNDE..."

Ermeni cemaatinden Um İlyas, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık.” dedi.

Ermeni cemaatinden Um İlyas: Türkiye sayesinde ibadetimizi yaptık

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

Bakırköy'de bir dairede 3 kişinin cansız bedeni bulundu

445
Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

Lübnan'daki gösterilerde Türk bayrakları ve Osmanlı övgüsü

170
Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

Canlı yayında siyanür intiharları-ekonomi sessizliği

343
EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

EURO 2020 elemelerinde gecenin sonuçları

11
Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın ABD seyahatini değerlendirdi

540
İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

İzmir Karaburun'da doğayı katleden inşaat

139
Alişan: Mahsun döner

Alişan: Mahsun döner

118
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir