Ermeni tasarısı, ABD senatosunda tekrar engellendi

ABD Senatosunda sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanmasının, Beyaz Saray'ın isteği üzerine üçüncü kez engellendiği ifade edildi.

BEYAZ SARAY'IN İSTEĞİ ÜZERİNE BÖYLE BİR ADIM ATILDI

Axios haber sitesinin haberine göre, Cumhuriyetçi Senatör Kevin Cramer; Demokrat Senatör Bob Menendez ve Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un hazırladığı ve sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının oylanmasını engelledi. Konuya yakın iki kaynak, Cramer'in Beyaz Saray'ın isteği üzerine böyle bir adım attığını ifade etti.

"TASARI TRUMP YÖNETİMİNİN DİPLOMATİK ÇABALARINI BALTALIYOR"

Cramer ise Senatoda yaptığı konuşmada, "ABD Başkanı Donald Trump, daha yeni Londra'daki NATO Zirvesi'nde Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşüp döndü. Şu anın bu tasarıyı geçirmek için doğru zaman olduğunu düşünmüyorum. Bu tasarı Trump yönetiminin diplomatik çabalarını baltalıyor." ifadelerini kullandı.

TASARI ÜÇÜNÇÜ KEZ BİR SENATÖR TARAFINDAN ENGELLENDİ

Daha önce Cumhuriyetçi Senatörler Lindsey Graham ve ardından David Perdue, söz konusu tasarının oylanmasını engellemişti.

Axios, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve ABD Başkanı Trump'ın 13 Kasım'da Beyaz Saray'da yaptığı görüşmenin ardından, Beyaz Saray'ın sözde "Ermeni soykırımının resmen tanınmasını" öngören karar tasarısının Senatodan geçmesini engellemek için harekete geçtiğini yazmıştı.

ABD SENATOSUNDA SENATÖRLER TASARILARI ENGELLEYEBİLİYOR

ABD Senatosunda yapılacak tasarı oylamalarında herhangi bir senatör, karşı görüş bildirerek oylamayı engelleyebiliyor.