Ermenistan, pasaport damgalarından Ağrı Dağı'nı çıkarttı

Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde başlayan normalleşme süreci devam ediyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz haftalarda iki ülkenin heyetleri, Kars'ta bir araya gelerek 'normalleşme' toplantısı düzenledi.

'GERÇEK ERMENİSTAN' DOKTİRİNİ UYGULAMAYA ALINDI

2021’den itibaren özel temsilci atamalarıyla başlayan diyalog süreci, 2022'de kargo taşımacılığının açılması gibi somut adımlarla ilerledi.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın öncülüğünde 'Gerçek Ermenistan' doktrini çerçevesinde mevcut uluslararası tanınmış sınırlara odaklanma, 'revizyonist' veya 'provokatif sembollerden uzak durma' yaklaşımı benimsendi.

PASAPORTLARDAN AĞRI DAĞI GÖRSELİ KALDIRILDI

2025 boyunca üst düzey görüşmeler ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Nikol Paşinyan telefon diplomasisiyle desteklenen bu süreç, 2026 başında somut adımların atılabileceği beklentisini güçlendirdi.

Bu gelişmelerin ardından Ermenistan’dan dikkat çeken bir hamle geldi.

Ülke, sınır kapılarında pasaportlara basılan resmi giriş-çıkış damgalarından, Türkiye sınırları içinde yer alan Ağrı Dağı görselini kaldırdı.

'TÜRKİYE İLE İLİŞKİLER' DİKKATE ALINDI

Ermenistan iktidar partisi yetkilileri, bu değişikliği 'Gerçek Ermenistan' politikasıyla ilişkilendirerek açıkladı.

Yeni düzenlemenin Türkiye ile ilişkiler ve sınır komşuluğu gerçeği dikkate alınarak yapıldığı belirtildi.

"KOMŞULARIMIZA NEGATİF SİNYALLER VEREMEYİZ"

Meclisteki iktidar partisi Genel Sekreteri Artur Ovannisyan, kararın Alma-Ata Deklarasyonu’na bağlılık ve komşularla yapıcı ilişkiler kurma hedefi doğrultusunda alındığını belirtti.

Ovannisyan, "Komşularımıza negatif sinyaller vermemeliyiz." diyerek, Türkiye topraklarındaki Ağrı Dağı'nın damgada yer almasının bu çerçevede uygun olmadığını vurguladı.

Yetkililer, düzenlemenin mevcut sınırları esas almayı, Türkiye ile normalleşme sürecine zarar verebilecek sembolik mesajlardan ve kışkırtmalardan kaçınmayı amaçladığını ifade etti.