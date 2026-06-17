Ermenistan'da muhalefetten Başbakan Paşinyan'a "Türksün" çıkışı: Bu bir hakaret değil

Geçtiğimiz haftalarda Ermenistan'da genel seçimler yapıldı.

Seçim sonrasında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın zafer ilan etmesiyle siyasi gerilim de arttı.

'ZAFER' İLAN ETMİŞTİ

Paşinyan'ın zafer ilan etmesiyle birlikte Türkiye ile ilişkilerde 'büyük ölçekli adımlar' vurgusu da gündeme gelmişti.

Paşinyan, demiryolu bağlantıları gibi somut iş birliği alanlarına dikkat çekerek normalleşmeye yönelik adımlar atmaya devam ediyor.

TÜRKİYE İLE NORMALLEŞME SÜRECİNE YÖNELİK ADIMLAR ATIYOR

Seçimin ardından muhalefetin Paşinyan'a yönelik eleştirileri arttı.

Paşinyan, Türkiye ile normalleşme ve bölgesel barış vurgusu yaparken, muhalif kesimler kendisine "Türk" diyerek aşağılama çabası gösteriyor.

Bunlar yaşanırken Paşinyan'a siyasi rakiplerinin kendisini hedef almak için "Sen Türksün" ifadesini kullandığı anlar yeniden gündem oldu.

"BANA TÜRKSÜN DİYORLAR, HAKARET OLARAK GÖRMÜYORUM"

Bu söylemi hakaret olarak algılamadığını vurgulayan Paşinyan, şöyle konuştu:

"Bu çok sıradan bir şey; o yüzden 'Türksün' diyorlar. Çeşitli nedenlerden dolayı bu ifadeye oldukça sık maruz kalmış biri olarak, beni aşağılamak amacıyla bunu kullananlara şunu söylemek isterim: Bu sözle beni hiçbir şekilde incitmiyorlar. Çünkü ben bunu bir hakaret olarak görmüyorum..."